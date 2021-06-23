الأربعاء 23 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

حميميم: تسجيل 37 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في إدلب السورية

سوريا
سوريا

 أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال فاديم كوليت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" ارتكبوا 37 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب السورية.


وقال فاديم كوليت  - "في منطقة وقف التصعيد في إدلب سجلنا 37 انتهاكًا مصادرها مواقع جماعة جبهة النصرة، بينها 31 رصدها الجانب السوري، توزعت على 19 انتهاكًا في محافظة إدلب، و10 في محافظة اللاذقية، و2 في محافظة حلب، و6 في محافظة حماة".


وفي وقت سابق، أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن المسلحين يخططون لتنفيذ هجمات باستخدام مواد سامة واتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية.

 

رصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، 39 انتهاكا بمنطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

 

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت - إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا نفذوا 21 عملية قصف في محافظة إدلب و10 عمليات في محافظة اللاذقية و4 عمليات في حماة و4 عمليات في حلب.

 

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أرسلت إلى قاعدة "حميميم" بريف اللاذقية قاذفات استراتيجية من نوع "تو 22 إم 3" في أواخر مايو الماضي.https://www.dostor.org/3239459

 

وعلى صعيد آخر، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن السفير السوري لدى موسكو أن سوريا تسلمت أول شحنة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لكوفيد-19.

وقال السفير رياض حداد إن الرئيس السوري بشار الأسد جرى تطعيمه باللقاح الروسي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 5 حالات، ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 24 ألفًا و559، شفيت منها 21 ألفًا و614، وتوفيت 1778 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس "كورونا" في سوريا في الثاني والعشرين من مارس من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

 

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