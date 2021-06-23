«الحياة فرصة».. أصالة تشعل جمهور «إنستجرام» بأحدث إطلالة لها

تألقت المطربة أصالة، فى أحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة تبرز جمالها، وتفاعل معها آلالاف من المتابعين.



أصالة

أحدث إطلالة لأصالة

واختارت الفنانة أصالة، الظهور بفستان أوف وايت فضفاض، وذى أكمام واسعة، من تصميم marmarhalim، ومن تنسيق ستايليست maconsultancy، وأكملت إطلالاتها بمجموعة اكسسوارت رقيقة، حيث تزينت بسلسة ذهبية على الرقبة، وأسوار ذهبية على الأيدي، وظهرت وهى تصرخ، فى أحدث جلسة تصوير لها.

من الناحية الجمالية



واعتمدت مكياجا ناعما ليناسب إطلالتها، فوضعت حمرة شفاة باللون الأحمر، فيما جعلت شعرها مموجًا منسدلًا على الأكتاف، بلمسة من الفنان danihairstylist.

أصالة

الحياة فرصة





وكتبت على صورها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "الحياة فرصه لمن يهواها وأنا خُلقت لأحيا"، فيما علقت ابنتها شام على إطلالتها: "قلبي على جمالك، وصوتك لما تصرخي عليا"، كما كتبت لها النجمة كندة علوش: "ما أحلاكي حبيبتي، انشالله على طول فرحانة"، وغيرها من النجوم والنجمات.



أصالة

آخر أعمالها

ومؤخرا، شاركت أصالة في سباق رمضان الماضي من خلال غنائها تتر مسلسل "قصر النيل"، من بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد مجدي، مريم الخشت، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، ناردين فرج، صبري فواز وغيرهم نخبة من النجوم، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج خالد مرعي.

والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمين أبو حافة.

وأصالة نصري، هي واحدة من أشهر المغنيات بالوطن العربى، لديها العديد من الألبومات الغنائية منها "لو تعرفوا"، "توأم الروح"، "يامجنون"، "شخصية عنيدة"، كما قدمت برنامج تليفزيوني بعنوان "صولا"، كانت تستضيف فيه نجوم الوطن العربي وتدعوهم للحكي والغناء سويًا.