وزير الطيران يشهد تصميم أول نظام راديو سوند مصرى لقياس الطقس

شارك الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، في الاحتفالية التي أقامتها جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، بمناسبة الانتهاء من المشروع البحثي لتصميم وتصنيع أول نظام مصري لقياس عوامل الطقس في طبقات الجو العليا والمسمى بالراديو سوند، وذلك في إطار توجيهات واستراتيجية الدولة 2030 بالاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع التصنيع المحلي.

حضر الاحتفالية الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة MSA، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ودكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام، والدكتورأنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالي للمشروعات القومية والاستراتيجية، واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية والدكتور خيري عبد الحميد رئيس الجامعة، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات بوزارة الري.

يأتي هذا الاحتفال في ضوء التنسيق المستمر والتعاون الفعال بين وزارة الطيران المدنى ووزارة التعليم العالى، من خلال فتح مجالات التعاون والتدريب مع العديد من الأكاديميات والجامعات المصرية، وذلك بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA من أجل تصميم وتنفيذ عدد من الأنظمة والأجهزة الإلكترونية الدقيقة لصالح الهيئة لتكون صناعة مصرية كاملة بتشجيع الطلاب وفتح فرص جديدة أمام المبتكرين باختراع أنظمة تكنولوجية مصرية حديثة.

وتضمن البروتوكول الذي تم عقده بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجامعة أكتوبر تصميم وتصنيع نظام قياس عوامل الطقس بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

والراديو سوند عبارة عن جهاز إلكتروني دقيق يحمل بالون لقياس عوامل الطقس حتى ارتفاع 30 كم ومدى حتى ٣٠٠ كم، ويقوم بإرسال البيانات إلى محطة استقبال أرضية والتي تستخدم هذه البيانات للتحليل والتنبؤ بالتغيرات الجوية وتقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستيراد عدة آلاف من الجهاز سنويا بمبالغ كبيرة بالعملة الصعبة.

وخلال الاحتفال قام الطيار محمد منار والسادة الضيوف بتفقد معرض المشروعات البحثية التطبيقية والذي احتوى على العديد من المنتجات المتنوعة والأجهزة الإلكترونية الدقيقة في مجالات المياة والزراعة والصناعة والبيئة والتي نفذتها الجامعة لصالح عدد من الوزارات وجهات المجتمع المدني.

كما تم تسليم 12 جهاز راديو سوند و2 محطة أرضية وحزمة برامج لتحليل البيانات والتنبؤ من تصميم وصناعة مركز التميز العلمي بالجامعة، حيث من المقرر البدء في التصنيع الكمي للنظام لتلبية المطالب المحلية وكذلك التسويق الدولي وخاصة في النطاق الإقليمي بداية من العام القادم.

ومن جانبه، وجه وزير الطيران الشكر لإدارة الجامعة على دعوتهم الكريمة له للمشاركة فى هذا الاحتفال، معربًا عن سعادته بنتائج بروتوكول التعاون الذى ظهرت ثماره بابتكار وتنفيذ نظام الراديوسوند.

وأشار إلى أنه يعد حدثًا غير مسبوق في مصر وبأيادى مصرية قادرة على المنافسة بدخول مصر فى سباق مجالات التكنولوجيا الحديثة بتصميم وتصنيع الأنظمة الإلكترونية الدقيقة.



وأكدت دكتور نوال الدجوي بأن ما تم تحقيقه من إنجازات في مجال البحث العلمي التطبيقي هو بداية لنهضة كبيرة في امتلاك التكنولوجيا المصرية ويأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بمجال البحث العلمى والتكنولوجى متمنية أن تكون جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA شريك فعال في دخول مصر مجالات تصميم وتصنيع الأنظمة والاجهزة الإلكترونية الدقيقة وامتلاك التكنولوجيات الحديثة في جميع المجالات تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وأهداف خطة مصر للتنمية 2030.

وزير الطيران يشهد تصميم أول نظام راديو سوند