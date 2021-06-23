بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى إدفو بأسوان (صور)

وقع حادث انقلاب سيارة بترعة قرية حاجر بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإربعاء، ما أسفر عن أصابة ٤ أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقى مركز شرطة إدفو، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة بترعة قرية حاجر بمركز إدفو، ما أسفر عن أصابة ٤ أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة بترعة قرية حاجر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتبين أن المصابين هم: ''نجلاء، ع، أ'' تبلغ من العمر ١٣ عامًا، و إصابتها جرح قطعي بالذراع الأيمن وكدمات متفرقه، و'' علي. م. ب'' يبلغ من العمر ٥ سنوات، وإصابته جرح قطعي بفروه الرأس، و"أيمن. م. ب"، يبلغ من العمر ٣سنوات، و إصابته بكدمات متفرقه بالجسم، و "محمد. ع. ع"، يبلغ من العمر ٢٨ عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات متفرقه بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

انقلاب سيارة فى إدفو

انقلاب سيارة فى إدفو