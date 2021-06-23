الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بعد غياب 53 يوما.. البابا تواضروس الثانى يترأس عظته الأسبوعية اليوم

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك عقب توقف دام لأكثر  لـ53 يومًا.

 

- عودة العظة "أونلاين" 


وتعود عظة البابا تواضروس الثاني، دون حضور شعبي، على أن يُتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك تزامنًا مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

 

- إيقاف عظة البابا بسبب عيد القيامة


وكان البابا تواضروس الثاني، قد أعلن في أبريل الماضي، عن توقف عظته الأسبوعية بسبب احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسبوع الآلام وعيد القيامة المُجيد.


- البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية


جدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبين ومريدين يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

 

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية  بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

 

البابا يلتقي بعددًا من الأساقفة لبحث الأمور الرعوية 

جدير بالذكر انه كان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ أمس عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبحث الأمور الرعوية بالإيبارشيات المختلفة.


واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة وتوابعها ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، يرافقه الدكتور سعيد حكيم وكيل الكلية للدراسات العليا، حيث ناقشا مع قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بالكلية.

 

كما استقبل الأنبا رويس الأسقف العام بآسيا، الذي ناقش مع قداسة البابا الترتيبات الخاصة بمنطقة خدمته في قارة آسيا.

 

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، أمس  الثلاثاء، نيافة الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية. 

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