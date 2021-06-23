محمد مسعود: الموهبة وحب الفن سر احترافى الرسم على الجدران

قال محمد مسعود، الشهير بـ سعودي فنان مصر، إنه تعلم الرسم على الجدران منذ عدة سنوات، وكان دائمًا ينمي مهاراته من خلال كثرة الرسم على الورق والجدران، مشددًا على أن هذه المهنة تحتاج إلى صبر واستمرارية من أجل الوصول إلى المستوى الاحترافي.

وتابع "مسعود"، خلال تصريحات صحفية، أنه منذ أن كان في الثالثة عشر من عمره، بدأ في تعلم الرسم وعمل على التطوير من نفسه وتحول من الرسم العادى إلى الرسم على الجدران الجرافيتي.

محمد مسعود

وأشار إلى أنه قام برسم العديد من الرسومات لشخصيات مختلفة ومشهورة، منها الفنان تامر حسني والفنان أمير كرارة، بالإضافة إلى رسم العديد من لعيبة كرة القدم، مثل محمد صلاح وقفشة، وأيضا شخصيات مشهورة لها تأثير في المجتمع.

وكشف عن الصورة التي تسببت في شهرته، قائلًا: "رسمت صورة الشهيد أحمد منسي، وكانت دي الشهرة الحقيقية خاصة بعد ما نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك".

وأكد سعودي، أنه كان يقوم بالرسم على الجدران فوق سطح منزله، مضيفا: "كنت برسم على الجدران فوق سطح المنزل ورسمت كتير جدا علشان اتعمل وأوصل للمرحلة الاحترافية".

وشدد على أن تعلم الرسم في المدارس فقط لا يساعد الشخص على الوصول للإحترافية في الرسم، ولكن لابد من امتلاك الموهبة وحب الرسم والاستمرارية والصبر، معقبًا: "الصورة الواحدة ممكن نقعد نرسمها في 3 أيام أو 4 أيام ودا بيكون محتاج مجهود كبير وصبر أكتر".

محمد مسعود

ويعتقد أن ممارسة الجرافيتي موجودة منذ قديم الزمان، أيام الحضارة الفرعونية والإغريقية والرومانية، وتطور الجرافيتي عبر الزمن واليوم يسمى بالجرافيتي الحديث وهو يعرف بالتغيرات العامة لملامح سطح عن طريق استخدام بخاخ دهان أو قلم تعليم أو أي مواد أخرى. ونشأ فن الجرافيتي الحديث في الستينات من القرن الماضي في نيويورك بالهام من موسيقى الهيب هوب.

ويستخدم الجرافيتي غالباً لإيصال رسائل سياسية واجتماعية، وكشكل من أشكال الدعاية.

ويعتبر أيضاً أحد أشكال الفن الحديث ، ويمكن مشاهدته في صالات العرض العالمية.

محمد مسعود