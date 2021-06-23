«الدبيبة» يشارك في دائرة مستديرة نظمتها وزارة الاقتصاد الألمانية

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، في الدائرة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عبر “فيسبوك”، فقد شارك في المائدة وزيرا الخارجية والاقتصاد الألمانيين، والشركات الألمانية الكبرى، وكذلك الوفد الوزاري بالحكومة وعدد من رجال الأعمال الليبيين.

وأكد البيان أن ألمانيا تعد ثاني أكبر شريك أوروبي في الاقتصاد الليبي بعد إيطاليا، فيما شهد اللقاء تقييم مستوى التبادلي التجاري بين ليبيا وألمانيا.

وعشية مؤتمر برلين 2، انطلقت فعاليات المنتدى الليبي الاقتصادي في العاصمة الألمانية برلين، بحضور الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس المؤوسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب شركات ألمانية عالمية، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وفي وقت سابق من اليوم، توجه الدبيبة إلى العاصمة الألمانية برلين على رأس وفد حكومي، للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين الثاني، والذي ينطلق غدا الأربعاء.

والتقى الدبيبة، مساء اليوم، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لبحث تنسيق المواقف السياسية في مؤتمر برلين 2، بحضور المنقوش، والسفير الليبي لدى ألمانيا جمال البرق.

وشهد اللقاء، التأكيد على ثوابت حكومة الوحدة الوطنية، في مبادرتها التي ستعلنها في المؤتمر، وكذلك للتأكيد على خارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار الليبي بجنيف.

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر آليات تفعيل مخرجات مؤتمر برلين، ومنها التأكيد على ضرورة الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر العام الحالي.