انتحار خادمة تحمل الجنسية الأفريقية لترك عملها في بولاق الدكرور

تخلصت سيدة تحمل الجنسية الأفريقية من حياتها شنقا بمنطقة بولاق الدكرور حزنا لتركها العمل.

تلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور بالعثور على جثة سيدة مشنوقة داخل شقة بدائرة القسم.

شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن المتوفية تحمل جنسية أفريقية وتعمل خادمة.

وأضافت التحريات أن المتوفية تركت عملها كخادمة ولم تجد عملا غيره، فأصيبت بحالة نفسية سيئة ما أدى لقيامها بشنق نفسها.

وكشفت التحريات أنه بسؤال شقيقتها 47 سنة، قررت أنها تعاني من اكتئاب منذ أن طردتها مخدومتها، ولم تدفع مستحقاتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.