«التأمينات» تعلن خطوات تحويل جهة الصرف لمستحقي المعاشات

أكدت هيئة التأمين الاجتماعي أنه سيتم تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات، ومنها تعديل جهة صرف المعاش، لأى جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، لتحقيق رغبة الهيئة فى تقديم مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".

وأوضحت القومية للتأمينات عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن تعديل جهة الصرف بشرط تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب تعديل جهة صرف المعاش​.



أما عن خطوات الخدمة هى:-

التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش على النموذج المرفق وإرفاق المستندات اللازمة لأداء الخدمة:

إذا كانت جهة الصرف على أحد البنوك يتم الإرسال من البنك على إيقاف المعاش.

إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك يتم الإرسال من البنك على تحويل المعاش.

إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت ميزه يتم الارسال بصورة كارت ميزة.

إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضى أو معاشات بريد يتم الإرسال بخطاب من البريد شامل رقم الحساب.​

أما فيما يخص الرقم التاميني، أكدت الهيئة أنه يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل بجانب بيانات الرقم التأميني بيانات الاسم ثلاثيا وإسم الأم ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد.

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

-الضغط على ​​بدء الخدمة.

-يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم، والأسم الأول للأم.

-يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

-يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

-بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.