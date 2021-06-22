بأيدٍ مصرية.. تسليم ثانى موقع فى غزة بعد الانتهاء من إزالة الركام

أنهى العمال المصريون الموجودون في قطاع غزة المحاصر، مساء أمس الإثنين، عمليات إزالة الركام من موقع مبنى وزارة الأوقاف داخل القطاع.

تسليم ثاني موقع في غزة بعد انتهاء الأعمال المصرية



وسلم العمال المصريون موقع عمارة "مشارق"، وهو بناية تابعة لوزارة الأوقاف الفلسطينية بغزة، إلى وزارة الأشغال هناك، بعد الانتهاء من إزالة الركام بشكل كامل.

ويعد ذلك الموقع هو الثاني الذي يتم تسليمه بعد انتهاء الأعمال المصرية فيه برفع آثار الدمار وركام المباني التي هدمت خلال التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد غزة، والذي استمر لمدة 11 يومًا، إلى أن نجحت جهود القاهرة في تحقيق وقف إطلاق النار.

استمرار الأعمال المصرية في غزة



وتستمر الأعمال المصرية في قطاع غزة المحاصر، لرفع آثار الدمار والركام من عدة مواقع جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير، منذ نحو شهر، إذ تباشر الآليات والعمال التي أرسلتها القاهرة عملها في نحو أكثر من 5 مواقع في آن واحد.

فقد أكد اتحاد المقاولين في قطاع غزة المحاصر، في وقت سابق، أن مصر تعمل على تحقيق عدة خطوات هامة بشأن إعادة الإعمار لغزة، وأبرزها مجالات الزراعة والتصدير والاستيراد، وغيرها.

وأشار إلى أن الشركات المصرية ستعمل على تطوير قطاع الزراعة، واستئناف نشاط البنوك المصرية في القطاع، لتسهيل نقل أموال المنحة التي خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقدر بـ500 مليون دولار.

وأضاف أن القطاع الخاص في مصر مستعد لتقديم دعم مالي وتقني لاستصلاح الأراضي الزراعية مقابل التسديد على مراحل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك اجتماع بين اتحادي المقاولين من غزة والقاهرة.

استمرار فتح معبر رفح

وفي السياق ذاته، يستمر العمل في معبر رفح البري، منذ أكثر من شهر، ومن المقرر أن يستقبل، غدًا الأربعاء، 353 مسافرًا فلسطينيًا بينهم الأسر والطلاب والمرضى.