«التخطيط»: 491.6 مليون جنيه لرفع كفاءة المرافق بالفيوم

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 491.6 مليون جنيه لتنفيذ 34 مشروع لتطوير ورفع كفاءة مرافق البنية الأساسية بمحافظة الفيوم، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم تشمل رصف طرق وإنشاء كباري وأنفاق بتكلفة 306.4 مليون جنيه، تحسين البيئة بتكلفة 115.8 مليون جنيه، مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات إنارة بتكلفة 45 مليون جنيه، خدمات الأمن والمرور والإطفاء بتكلفة 16 مليون جنيه، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 8.4 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد قرى محافظة الفيوم تبلغ 163 قرية ويبلغ إجمالي أطوال شبكات الطرق 4164 كم، منها 3657 كم أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق، بنسبة 87.7% لإجمالي شبكة الطرق داخل المحافظة، و2.6% من إجمالي الجمهورية.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الفيوم يصل إلى 191 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 2,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 38% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,1% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة الفيوم تبلغ نحو 28%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الفيوم بخطة عام 20/2021، تم توجيه استثمارات بقيمة 988 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 34%، ويخص قطاع التنمية المحلية 491,6 مليون بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 411 مليون جنيه بنسبة 14,2%، ويخص قطاع التعليم العالي 276 مليون جنيه بنسبة 9,5%، وقطاع الكهرباء 173 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 560,4 مليون جنيه بنسبة 19,3%.