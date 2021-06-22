الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران: مصادرة 7 آلاف جهاز كمبيوتر يستخدم في تعدين العملات المشفرة

العملات المشفرة
العملات المشفرة

أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة الإيرانية صادرت 7 آلاف جهاز كمبيوتر يستخدم في عمليات تعدين العملات المشفرة في موقع غير قانوني مخصص لاستخراج تلك العملات.

ووفق ما أوردته وكالة “رويترز”، تعد العملية أكبر عملية قامت بها حتى الآن لمصادرة الأجهزة الشديدة الاستهلاك للطاقة والتي تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في إيران.

وكانت إيران قد حظرت في أواخر مايو تعدين العملات المشفرة مثل "بتكوين" لما يقرب من أربعة أشهر في إطار جهود للحد من تكرار انقطاع التيار الكهربائي الذي يلقي المسؤولون باللوم فيه على ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الصيف الشديد الحرارة والجفاف.

وأوردت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء أن قائد شرطة طهران الجنرال حسين رحيمي قال إن سبعة آلاف جهاز تعدين صودرت في مصنع مهجور غربي العاصمة طهران.

وتُستخرج بتكوين والعملات المشفرة الأخرى من خلال عملية تعرف بالتعدين، إذ تتنافس أجهزة كمبيوتر قوية مع بعضها البعض لحل مسائل رياضية معقدة، وهذه العملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وغالبا ما تعتمد على الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري المتوفر بكثرة في إيران.

وكانت إيران قد سمحت بتعدين العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، مقدمة كهرباء بأسعار رخيصة مع مطالبة مستخرجيها ببيع ما يحصلون عليه من بتكوين للبنك المركزي، وتسمح طهران باستخدام العملات المشفرة المستخرجة في إيران للدفع مقابل واردات السلع المصرح بها.

واجتذب احتمال الحصول على كهرباء رخيصة مدعومة من الدولة القائمين على عمليات التعدين، خصوصا من الصين، إلى إيران.

ووفقا لشركة "إليبتك" لتحليلات سلاسل الكتل، فإن حوالي 4.5 بالمئة من إجمالي عمليات تعدين بتكوين تجري في إيران، مما يعود عليها بمئات الملايين من الدولارات من عائدات العملات المشفرة التي يمكن استخدامها لتخفيف الضرر الناجم عن عقوبات أمريكية.

ويتطلب توليد الكهرباء التي يستخدمونها ما يعادل حوالي عشرة ملايين برميل من النفط الخام سنويا، أو أربعة بالمئة من إجمالي صادرات النفط الإيرانية في 2020، بحسب "إليبتك".

إيران مصادرة أجهزة كمبيوتر استهلاك عالي للكهرباء عمليات تعدين العملات المشفرة

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وائل لطفي

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