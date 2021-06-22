الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الباز يوجه رسالة للأزواج: «محدش بيتحاسب عن مراته»

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن البعض استنكر الحديث عن الاغتصاب الزوجي، ليس لأنه لا يحدث، وإنما لأنهم يرون أن الرجل حر في جسد زوجته.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي"، المذاع على الصفحة الرسمية له على "فيسبوك"، أن بعض الدعاة روجوا أن عقد الزواج عقد ملكية، وأن الرجل يحق له أن يأتي زوجته في أي وقت وأي وضع وليس لها أن ترفض.

وأردف الباز: "الواحد يبقى خاطب بنت بتلبس قصير وضيق وبشعرها، وداخل خارج معاها، وأول ما يكتب الكتاب، يقولها لازم تلبسي الحجاب، أنت بقيتي على ذمتي هتحاسب عليكي، ربنا هيسألني عنك، وكأنه بيتكلم عن نقل ملكية".

 

التفاصيل..

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