الأربعاء 23 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مزايدة لاستغلال مشروع البوتاجاز بالحبيل.. تعرف على الشروط

مدينة الأقصر
مدينة الأقصر

تعلن محافظة الأقصر عن طرح المزايدة العلنية العامة، الترخيص باستغلال مشروع البوتاجاز بالحبيل "مستودع" لمدة ثلاث سنوات بزيادة 10% سنويًا.

 

تفاصيل المزايدة التالي:

ـ جلسة المزاد الأحد الموافق 27 / 6 / 2021م الساعة الثانية عشر ظهرًا بديوان عام المحافظة شارع كورنيش النيل.
ـ ثمن كراسة الشروط (299 جنيها).

ـ تأمين مؤقت (35000 جنيها).

ـ يزداد التأمين المؤقت إلى 10% من إجمالي قيمة العقد فور الرسو، بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد.

ـ تباع كراسة الشروط والمواصفات بإدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية ( ت .ف/ 0952281578).

ـ تقدم المستندات المبينة بكراسة الشروط.

ـ يجب على الشركات المتقدمة في تسجيل بيانتها على موقع بوابة التعاقدات العامة (www.etenders.gov.eg) ويمكن الاطلاع والحصول على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات من هذا الموقع.

ـ القانون رقم 182 لسنة 2018 م ولائحته التنفيذية مكملا للإعلان.

جدير بالذكر كشف العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، بأنه تم رصد مخالفة تعد على أراضي زراعية، وجاء ذلك في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية في التصدي لمخالفات البناء والتعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

 

وأوضح رئيس مركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، أن المخالفة عبارة عن تعدي بعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض أبو سلسلة بالديمقراط بقرية المحاميد، وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وإعادة الشئ لأصله وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.


تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية المحاميد وسكرتير القرية ومسؤلي التنظيم ومشرف الجمعية الزراعية.

 

وفي سياق متصل صرح عاشور أنه، تم اليوم الثلاثاء،  استكمال تنفيذ إزالة مخالفات التعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة بناحية شارع الشهيد عبد الرحمن خلف العمارات السكنية بارمنت الوابورات.

 

كما تم أيضا رفع ٣٠٠٠م٣ انقاض تلك التعديات بمعدات الوحدة المحلية،وذلك تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال المرافق والنظافة والتجميل.

محافظة الأقصر التعاقدات العامة كراسة الشروط طرح مزايدة تعاقد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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