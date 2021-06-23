«حقوق إنسان النواب» تتفقد مشروعات بشاير الخير وحياة كريمة بالإسكندرية غدا

تتفقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مشروعات بشاير الخير وحياة كريمة بمحافظة الإسكندرية يومي الأربعاء والخميس ٢٣ و٢٤ يونيو ٢٠٢١.

ومن المقرر أن تتلقي اللجنة باللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، واللواء فهمي هيكل قائد المنطقة الشمالية واللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات.

وسيتم عمل عرض لمراحل مشروع «بشاير الخير» من حيث الآسر المستفيدة من المشروع وكذلك الخدمات المقدمة به، ويعقب العرض التوجه إلى المشروع لتفقد المراحل الجديدة بشاير الخير، غيط العنب.

ثم تتوجه اللجنة يوم الخميس لبرج العرب لتفقد مشروع حياة كريمة برفقة الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية.