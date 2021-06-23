محافظ الأقصر يشهد توقيع عقد إنشاء مشروع سكنى تجارى إدارى بمدينة أرمنت

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وحسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع سكني تجاري إداري بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور وفد قيادات بنك التعمير والإسكان، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويتضمن المشروع قيام بنك التعمير والإسكان ببناء وإنشاء مشروع سكني تجاري إداري على مساحة حوالي 4700 م بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر بنظام حق الانتفاع بالأرض.

وتأتي مكونات المشروع كالتالي: عدد 3 عمارات متصلة بالبدروم (سكني ـ تجاري ـ إداري)، وبدروم (جراج مشترك) بكامل مسطح الأرض، ويبلغ إجمالي المسطح التجاري بالمشروع حوالي 1600م، وإجمالي المسطح الإداري حوالي 1600م، وإجمالي المسطح السكني بعدد 17 دورًا (900 متر الدور الواحد بإجمالي 15300م)، بعدد إجمالي 136 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح من (100م: 130م).

وأعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن سعادته بتنفيذ ذلك المشروع في محافظة الأقصر صاحبة التاريخ الكبير، مؤكدا أن البنك يمتلك عزيمة كبيرة لانجاح المشروع الذي يأتي في إطار الدور الوطنى الذى يقوم به البنك لدعم خطة الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، رحب المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتنفيذ المشروع كونه يأتي متوافقًا مع سياسة الدولة لتوفير سكن كريم وحياة كريمة للمواطنين، متمنيًا أن يكون المشروع بداية لمشروعات أخرى في مدن ومواقع أخرى بالمحافظة.

حضر مراسم التوقيع كل من نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد عمرو حسن، بالإضافة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت العميد عبدالله عاشور، ومدير المشروعات بالمحافظة المهندس أسعد مصطفى، وقيادات بنك التعمير والإسكان.

محافظ الأقصر يشهد توقيع عقد إنشاء مشروع سكنى تجارى إدارى

محافظ الأقصر يشهد توقيع عقد إنشاء مشروع سكنى تجارى إدارى

محافظ الأقصر يشهد توقيع عقد إنشاء مشروع سكنى تجارى إدارى