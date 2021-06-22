الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 18 ألف عبوة زيت سيارات مجهولة المصدر فى الإسكندرية

عبوة زيت سيارات مجهولة
عبوة زيت سيارات مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط ما يقرب من 18 ألف علبة زيت فرامل مجهولة المصدر بمصنع بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية.


حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، ومحمد شبور، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، ومباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة،وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع بمنطقة مرغم لحيازته زيوت فرامل بدون بيانات يقوم بتعبئتها فى عبوات تحمل أسماء ماركات مختلفة ومنشأ مختلف.


وتم التحفظ خلال عملية الضبط على  كميات 17904علبة زيت فرامل بياناتها كالآتي: ( ٣١٢٠ علبة زيت فرامل bin oil مجهولة المصدر، ١٢٠٩٦ علبة زيت فرامل index مجهولة المصدر، ٢٦٨٨ علبة زيت فرامل matix مجهولة المصدر).

كما تم ضبط 9200 لتر زيت فرامل كمية(٥٠٠٠ لتر زيت فرامل بدون بيانات على البراميل، و٤٢٠٠ لتر زيت فرامل مجهول المصدر ).

 

كما تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج اللبان والحلوى بمنطقة عبد القادر وتم التحفظ على( ٢٥ كجم بودرة تلك مجهولة المصدر،  ١٠٢ صندوق × ٣٠ علبة بالصندوق الواحد لبان، ٢٠٠٠٠ علبة فارغة مجهزة للتعبئة)  وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع حفاظا علىى المواطنين من الغش التجاري والتدليس.
 

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد الشريف علي ضرورة المرور الدوري علي الأسواق والمحال وغيرها لضبط المخالفين وردعهم ، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في اطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.

تموين الإسكندرية حملات زيت فرامل مجهولة المصدر مصانع غرب الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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