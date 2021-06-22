الأربعاء 23 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لطلاب الإعدادية.. شروط ومواعيد التقدم لمدرسة «إلكترو مصر» للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة إلكترو مصر
مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط ومواعيد التقدم لمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات صيانة كهربائية وشروط التقديم والقبول والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج التدريب العملي أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية غير الراغبين في الالتحاق بنظام الثانوية العامة.

وتعد مدرسة إلكترو مصر أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تتخصص في مجال الصيانة الكهربائية، أنشئت بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والشركة الفرنسية وشركة شنايدر، حيث بدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي 2019/2020.

وحددت وزارة التربية والتعليم مدة الدراسة بمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بـ3 سنوات في تخصص صيانة كهربائية، ويشمل المنهج الدراسي التالي:

_ العلوم الأساسية والثقافية

_ العلوم الفنية في مجال التخصص

_ التدريب العملي

وتمنح مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية طلابها عدة مميزات ومنها الآتي:

_ الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية

_ التدريب العملي أثناء فترة الدراسة

أما شروط القبول فجاءت كالتالي:

_ أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

_ أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

انا عن شروط التقديم بالمدرسة :

_ تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

_ إتاحة التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبري "القاهرة_ الجيزة_ القليوبية"

_ أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر

التعليم الفنى وزير التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الدكتور طارق شوقي الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم العمل التربية والتعليم ساسي الدكتور طارق شوق شروط التقديم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ثانوية العامة الثانوية العام نظام الثانوية العامة

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