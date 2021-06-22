المتهمة بالجمع بين زوجين تقر أمام النيابة بخلوها من الموانع الشرعية

تستكمل «الدستور» نشر تحقيقات النيابة مع سيدة تزوجت عراقي الجنسية، وزورت مستندات رسمية بهدف رغبتها في الزواج عليه بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة.

التفاصيل الكاملة وثقتها تحقيقات القضية رقم ٤٤١٧ لسنة ۲۰۲۱ جنايات الوراق والمقيدة برقم ٩٥٤ لسنة ۲۰۲۱ کلی محكمة الجنايات شمال الجيزة.

وثبت بالصورة الرسمية من عقدي الزواج للمتهمة المؤرخين ۲۰۱۲/۱۲/۲، ۲۰۱۷/۱۲/۲۱ إقرارها للشاهدي الأول والثاني بخلوها من الموانع الشرعية والتوقيع عليهما.

كما ثبت بالصورة الرسمية وجود عقد الزواج للمتهمة مع المدعو "أحمد ف" - عراقي الجنسية بتاریخ ٢٠١٠/۱۰/٢٦.

التحريات

وجاء بأقوال - نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة - بأن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهمة بارتكاب تزوير في محررين رسميتين وهما وثيقتي زوجها مع كلا من " تامر ع"، و "ابراهيم ع" ۲۰۱۲/۱۲/۲، ۲۰۱۷/۱۲/۲۱ مع موظفي حسن النية بأن أقرت وأثبت بهما خلوها من موانع شرعية بخلاف الحقيقة لكونها متزوجة بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٠ من المدعو "أحمد.ف" عراقي الجنسية، ولم تتطلق منه.

وأضاف بتحرياته أن شهود العقدي وأزواجها والشاهدي الأول والثالث حسن النية حال تحريرهما عقدی الزواج.

قرار الإحالة

جاء في قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة الكلية إلى محكمة الجنايات، أنه بعد التحقيقات، تتهم النيابة العامة الهاربة "أ. م" أنها في عامي ۲۰۱۲، ۲۰۱۷ بدائرة قسم الوراق، محافظة الجيزة، وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية ارتكبت جريمة تزوير في محررين رسميين عقدي زواج مؤرخين، ۲۰۱۲/۱۲/۲، ۲۰۱۷/۱۲/۲۱ بطريق المساعدة مع موظفي حسن النية / ۱- "ف أ"، مأذون شرعي بناحية الوراق يعمل مأذون شرعي بنيابة بولاق أبوالعلا بأن أدلت بأقوال غير صحيحة للزواج على زوجها، عراقي الجنسية، لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أقرت بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها متزوجة من "أ .ف" - عراقي الجنسية - ولم تطلق فتمت جريمة زواجها الثاني بناء على تلك المساعدة.

أقوال الشهود

وجاء بأقوال "ف أ" - ۵۰ سنة - مأذون شرعي بناحية الوراق - بأنه بتاريخ ۲۰۱۲/۱۲/۲ وثق عقد زواج المتهمة مع المدعو " تامر ع"ب وأقرت المتهمة بخلوها من الموانع الشرعية وبناء عليه حرر عقد الزواج.

كما جاء بأقوال "ع م" - ۷۲ سنة - بأنه شهاد على عقد الزواج المحرر بين نجله “ت. ع” والمتهمة بمعرفة الشاهد الأول والتي قررت لها المتهمة خلوها من الموانع الشرعية بإنكارها الزواج من شخص عراقي الجنسية.

وايضا جاء بأقوال "أ م" 44 سنة مأذون شرعي بنيابة بولاق أبو العلا - القاهرة - بأنه بتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۲۱ وثق عقد زواج المتهمة مع المدعو "ا ع" وأقرت المتهمة بخلوها من الموانع الشرعية وبناء عليه حرر عقد الزواج.