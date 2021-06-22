الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 63 مليون دولار صادرات مصر من منتجات الألبان خلال 3 أشهر

منتجات الألبان
منتجات الألبان

سجلت صادرات مصر السلع تامة الصنع ارتفاعًا إلى حدود 4.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 3.2 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من منتجات ألبان بلغت 63 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 64.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.1 مليون دولار خلال عام، كما بلغت صادراتها من خضر مجمدة أو مبردة 50.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 65.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 14.9 مليون دولار خلال عام.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من ملابس جاهزة 435.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 381 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 54.9 مليون دولار، سجاد وكليم بقيمة 110.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 78.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

الاحصاء صادرات مصر ألبان واردات

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وائل لطفي

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