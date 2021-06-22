تفاصيل تغريم «أباتشى» الأمريكية 577 ألف دولار

حكمت محكمة مدينة أبردين في ولاية مسيسيبي الأمريكية برئاسة فيليب مان بغرامة قدرها 577 ألف دولار ضد شركة أباتشي الأمريكية للنفط، بسبب خرقها قوانين وتعليمات الصحة والسلامة المهنية وعدم اتخاذها الإجراءات المناسبة لمنع نشوب حريق وانفجار بمنصة بيرلي ألفا في بحر الشمال.

وقالت المحكمة قبل النطق بالحكم: «أباتشي تتمتع بسجل جيد في مجال الصحة والسلامة، ولا توجد إدانات سابقة، وتعاونت بشكل كامل مع الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع، لكنه بالنظر إلى ارتفاع معدل دوران الشركة التي يقع مقرها في هيوستن وأبردين، فإن غرامة قدرها 600 ألف جنيه إسترليني (835 ألف دولار) كانت مناسبة تمامًا، وتم تخفيض المبلغ إلى 400 ألف جنيه إسترليني (577 ألف دولار) في ضوء إقرار الشركة بالذنب».

تفاصيل تغريم أباتشي الأمريكية 577 ألف دولار بسبب حريق منصة غاز

واعترفت شركة أباتشي الأمريكية أثناء نظر القضية المرفوعة ضدها في محكمة أبردين بتقصيرها في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع نشوب حريق وانفجار بمنصة بيرلي ألفا في بحر الشمال.

كما أقرت الشركة بأنها لم تستطع إجراء تقييم مناسب وكافٍ لمعالجة خفض ضغط آبار الرفع بالغاز على منصة الحفر.

تفاصيل تغريم أباتشي الأمريكية 577 ألف دولار بسبب حريق منصة غاز

وقالت مندوبة الادعاء، جيما إيدي، إن خفض الضغط في البئر "إيه 86" تم إجراؤه لأنه "لم يكن يؤدي إلى ذروته".

وأضافت: "المشغّل فعل ذلك دون اتباع التسلسل الصحيح؛ ما يعني أنه تم إلغاء تنشيط وظيفة الإغلاق الطارئ للبئر، وتم إطلاق كمية كبيرة من غاز الهيدروكربون بشكل لا يمكن التحكم فيه".

أوضحت جيما إيدي أن "العامل سمع اندفاع الغاز قبل أن يذهب لفحص الضوضاء، وبمجرد فتح الباب، تم تنشيط نظام تدفق المياه؛ ما يعني وجود الغاز وتدفق المياه إلى الأسفل".

كما تابعت: "أشار العامل إلى غرفة التحكم أنه في أمان، وتوجه إلى نقطة التجمع المخصصة، والمياه والرغوة تتدفق من المنطقة دون رؤية سحابة غاز".

تفاصيل تغريم أباتشي الأمريكية 577 ألف دولار بسبب حريق منصة غاز

ومن جانبها قالت محامية أباتشي رونا جاميسون: "إن الأمر استغرق 7 دقائق حيث كان الغاز في حدود قابلة للاشتعال، ولحسن الحظ لم يكن أحد يعمل في المنطقة في ذلك الوقت".

وأضافت أن أباتشي تعاونت بشكل كامل مع تحقيق مسئول الصحة والسلامة، وأجروا تحقيقًا مستقلًا خاصًا بهم أيضًا، ووضعوا مزيدًا من التدريب وتقييمات المخاطر والكفاءة.

كما اعترفت شركة أباتشي بخرق اللائحة والبند رقم 9 من لوائح المنشآت البحرية (منع الحريق والانفجار والاستجابة للطوارئ) لعام 1995 والمادة رقم 33 من قانون الصحة والسلامة في العمل لعام 1974.