الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأقصر تستعد للحملة الثانية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

التحصين ضد الحمى
التحصين ضد الحمى القلاعية

أكد الدكتور محمد بشار المدير العام لمديرية الطب البيطري محافظة الأقصر، أن المديرية أنهت كامل استعداداتها للقيام بالحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعيّة وحمى الوادي المتصدع، والتي سوف تنطلق يوم 26 من الشهر الجارى.

جاء ذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتنفيذ كافة تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وناشد بشار جميع مربي الماشية بضرورة التعاون مع فرق التحصين لمنع انتشار الامراض الوبائية بين الحيوانات حفاظا على الثروة الحيوانية.

يأتي ذلك في إطار الحملات البيطرية التي تنفذها مديرية الطب البيطري، التي تساهم بدورها في توعية مربي الماشية، بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية.

الحيوانات الطب البيطري محافظة الأقصر الثروة الحيوانية حمى الوادي المتصدع الحمى القلاعية الحفاظ على الثروة الحيوانية

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