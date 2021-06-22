انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستمرة فى انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطينى ومقدساته وممتلكاته.

وشن جنود الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة، وأجبروا مقدسيا على هدم منزله، وأخطروا بهدم 21 منزلا شرق نابلس، فيما واصل المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على أهالي الشيخ جراح.

وفي السطور التالية، ترصد “الدستور” أبرز الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال مؤخرا تجاه الفلسطينين:

حملة اعتقالات بالضفة

في محافظة جنين، أصيب أحد المواطنين برصاص الاحتلال بالقدم، قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قرية عانين غربا.

فيما تعرض عامل اخر من قرية الجلمة شمال شرق جنين لرضوض وكسور، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال بمحاذاة جدار الفصل المقام فوق أراضي القرية، وجرى اعتقالهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من جنين، و14مواطنا من بلدة قراوة بني حسان.

وفي طولكرم، اعتقلت شقيقين بعد مداهمة منزليهما في ضاحية ذنابة شرقا.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، واعتقلت 13 اخرين.

كما استدعت قوات الاحتلال احد الشباب من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، لمقابلة مخابراتها، بعد دهم منزله، وتفتيشه.

إخطارات بالهدم في نابلس وبيت لحم

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن عبد الرحمن أحمد عبيد على هدم بنايته المكونة من 3 طوابق في بلدة العيسوية، بالقدس المحتلة.

وفي نابلس، أخطرت نحو 21 منزلا بالهدم، ومسجدا قيد الإنشاء، في بلدة روجيب شرق المحافظة.

وفي بيت لحم أخطرت مواطنا اخر بهدم منزله قيد الإنشاء وبركس لتربية الماشية في بلدة بتير غرب بيت لحم.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والشيخ جراح

فيما اقتحم 80 مستوطنا، بقيادة المتطرف “يهودا غليك” المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

كما اقتحم مستوطنون، حي الشيخ جراح المهدد بإخلاء سكانه بالقوة في القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال، وهددوا سكان 3 منازل بالإخلاء، تعود لعائلات ذياب والكرد وقاسم، فيما اعتدت قوات الاحتلال على الناشط في الحي صالح ذياب بالضرب بعد اقتحام منزله.

كذلك، اعتدى مستوطنون على أحد السائقين أثناء عمله في شق طريق زراعي في منطقة خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، وقطعوا أسلاكا، وأتلفوا خزان وقود وإطارات.