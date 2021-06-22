الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات سرقة حماة تامر حسنى: المتهم باع المجوهرات بـ١٠ آلاف جنيه

تامر حسني
تامر حسني

كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أسامة ربيع، عن أن المصوغات الذهبية التي سرقها عاطل ادعى أنه رجل أعمال خليجي من حماة تامر حسني باعها بمبلغ ١٠ آلاف جنيه لدى ٢ جواهرجية بمنطقة دار السلام. 

وكشفت التحقيقات والتحريات عن أن الجواهرجية حسنا النية ولم يعلما أن المصوغات حصيلة جريمة سرقة، حيث قررا في استجوابهما أمام رجال البحث الجنائي أن المتهم توجه إليهما لبيع سلسلة وخاتم ولم يشكا في أمره خاصة أن مظهره شيك ويرتدي ملابس باهظة الثمن. 

وأجرت النيابة عرضًا قانونيًا لعدد من المتهمين أمام حماة تامر حسني للتعرف على المتهم بسرقتها. 

وتم عرض عدد من المتهمين أمام السيدة المغربية التي تعرفت على المتهم وسط المتهمين، مرددة: «أيوه هو ده»، كما تعرفت على المصوغات الذهبية التي استعادتها أجهزة الأمن من الجواهرجية التي باعها المتهم لهما.

أكتوبر عاطل المتهم حماة تامر حسني سرقة سلسلة

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