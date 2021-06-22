تعليم أسوان تحصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقة «الثقافة المسيحية»

حصدت مديرية التعليم بأسوان، 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة الثقافة المسيحية.

وتقدم الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأجمل وأرق التهانى القلبية لأبنه التلميذ بيشوي إكرامي رومانو بمدرسة إدفو بنين الإبتدائية بإدارة إدفو التعليمية لفوزه بالمركز الثانى على مستوي الجمهورية فى مسابقة (الثقافة المسيحية) للمرحلة الإبتدائية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، ولأبنته الطالبة كارمينا ياسر فهيم بمدرسة بنبان بحرى الإعدادية بإدارة دراو التعليمية الفائزة بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية بذات المسابقة (للمرحلة الإعدادية).



وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان التهنئة لـ ماريانا مريد مسعود المعلمة بمدرسة الغابة الإعدادية بإدارة دراو التعليمية لفوزها بالمركز التاسع مكرر على مستوى الجمهورية فى المسابقة (مستوى المعلمين).

وقدم التهنئة الممزوجة بأسمى آيات الشكر والتقدير لمعلمى وموجهى التربية الدينية المسيحية وجميع القائمين على المسابقة وعلى رأسهم سامح عبدالسيد الموجه العام على الجهد المبذول للوصول إلى هذا المستوى المتميز جمهوريًا.





جدير بالذكر أن هذه المسابقة تأتى في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لترسيخ الهوية الدينية في نفوس الطلاب، ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة، وتعزيز الحريات الدينية، ونشر ثقافة التسامح الديني ونبذ التعصب.

ويتم تنظيم المسابقة للعام الثانى على التوالي فى ضوء التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والكنيسة المصرية.

وقد شارك في هذه المسابقة نحو ١٥ ألف متسابق من طلاب المدارس المصرية والمعلمين والقيادات التعليمية، وبلغ إجمالى المشاركين من مديرية التربية والتعليم بأسوان نحو ٣١١ متسابق بمعدل (١٧٦ تلميذ بالمرحلة الإبتدائية -

٦٧ طالب بالمرحلة الإعدادية - ٥٣ طالب بالمرحلة الثانوية) بالإضافة إلى ١٥ معلم ومعلمة.

ومن المنتظر تكريم الفائزين فى احتفالية كبرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

IMG-20210622-WA0036

IMG-20210622-WA0035