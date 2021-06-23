بعد فوزه بجائزة نجيب محفوظ.. 5 معلومات عن الروائى السورى سومر شحادة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، عن فوز رواية "الهجران" الصادرة عام 2019 للكاتب السوري سومر شحادة بجائزة الروائي العالمى نجيب محفوظ للرواية لعام 2021 فى دورتها الثالثة، فرع الرواية العربية، حيث أعلن عن نتيجة المسابقة الناقد الدكتور حسين حمودة مقرر لجنة السرد القصصى والروائى بالمجلس.

وإليكم أبرز 5 معلومات عن الروائى السوري سومر شحادة:

- روائي سوري من مواليد اللاذقية عام 1989.

- حاصل على إجازة في هندسة الإلكترونيات والاتصالات، يعمل في الصحافة الثقافية العربية.

- "الهجران" هي الرواية الثانية لشحادة بعد روايته الأولى "حقول الذرة" (2016).

- فازت روايته "حقول الذرة" بجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي.

- تدور أحداث روايته بين زمنين، حيث تتحرك رواية "الهجران" زمن الأب الذي سجن وقُتل بسبب معارضته، وزمن اللاذقية الجديدة، لاذقية جيل جديد عاش عنفًا مختلفًا يحاول أن يخرج منه عن طريق الحب.

وبحسب بيان إعلان الجائزة، فقد شاركت في دورة هذا العام 130 رواية من مصر والبلدان العربية، اختير من بينها 30 رواية في المرحلة الأولى، قبل الوصول إلى المرحلة التالية واختيار أفضل رواية في كلّ واحد من فروع الجائزة.

فى الوقت نفسه، فاز الروائى المصري علاء فرغلي بالجائزة عن روايته "وادي الدوم" عن فرع الرواية المصرية.

ومن أجواء الرواية: "منذ أن رآها صارت بالنسبة له ستارًا ينظر عبره إلى الأشياء والأفكار وإلى نفسه، كانت مستحيلة وممكنة فى آن واحد، سيمضى إلى التراب ولما يزال فى درب أنوثتها الكثير لتمشيه من دون رفقته، سيتاح لها محو ذكراه عبر ذكريات جديدة، هذا ما يحصل عبر الأزمنة، يمضى المحبون وتتبعهم آثارهم، إما تغيب فى آثار الآخرين، أو تتلاشى عبر أزمنة الوحدة والهجران.

بينما تهيم روح والدتى بين اللاذقية وحلب، لمحت تلك الروح التى تلبسها الهجران طوال حياتها، لمحت والدى يحدثها: ليلًا فتحوا الزنازين، طلبوا منا أن نرفع قمصاننا ونغطى رؤسنا، جمعونا إلى جنزير واحد، وراح أحدهم يجرنا من المقدمة وآخر يركلنا من الخلف.. جمعونا فى ساعة متأخرة فى باحة السجن، سمعنا نباح كلاب يأتى من الخارج، سمعت صيحات بعيدة تهتف للحرية، رأيت ساحات تحتشد بالناس قبل أن تقطر الدماء منها، ورأيت عبر سيل الدماء زماننا موحشًا".