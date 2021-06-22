وكيل «أوقاف أسيوط» يبحث ما تم إنجازه في التحقيقات والقضايا

عقد الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اجتماعا بأعضاء الشئون القانونية بالمديرية لبحث ما تم إنجازه من الأعمال الخاصة بالتحقيقات والقضايا.



واستمع الدكتور عاصم قبيصي إلى بيان ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وقام بالتنبيه على الأعضاء القانونيين بعمل تقرير شهرى مبين فيه ما تم إنجازه من التحقيقات خلال هذه المدة بالإضافة إلى حصر القضايا التى ترد من الجهات القضائية وسرعة الرد عليها فى الوقت المحدد لها.



كما شدد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط على متابعة الملحقات الخاصة باللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية كل فى نطاق إدارته باعتبار ذلك من نطاق عمله وعدم اتخاذ أى أجراء تخص الملحقات إلا بعد الرجوع للمديرية وذلك تحت اشراف ومسؤلية مدير الشئون القانونية بإعتباره عضواً فى اللجنه الفرعية للخدمات الإسلامية.



وأكد وكيل الوزارة علي عدم التعامل مع دفتر الأحوال الخاص بالحضور والأنصراف الخاص بالإدارات إلا بعلم مدير الإدارة شخصياً.



وطالب الدكتور عاصم قبيصي بسرعة حصر جميع المكاتبات الواردة للشئون القانونية عن طريق التفتيش العام او عن طريق الفاكسات والخاصة بالتحقيقات والمخالفات وعمل قاعدة بيانات مدون بها تاريخ ورودها للإدارة وتاريخ الرد.

الدكتور عاصم محمود قبيصي

الدكتور عاصم محمود قبيصي

الدكتور عاصم محمود قبيصي

الدكتور عاصم محمود قبيصي