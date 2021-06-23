«الصحة العالمية»: الدول النامية تستنفذ لقاحات كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن استنفاذ كثير من الدول النامية اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" التي تسلمتها من خلال مبادرة "كوفاكس".

وأعلنت المنظمة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الثلاثاء - عزمها إنشاء مقر مركزي لنقل تكنولوجيا اللقاحات في دولة جنوب أفريقيا.

وحذر الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية - في وقت سابق من هذا الشهر - من أن التراخي في تدابير الصحة العامة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وما يشهده العالم من عدم إنصاف توزيع اللقاحات المنتجة أعطى الفرصة لفيروس "كورونا" للتغير والتحور.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن العديد من مناطق العالم وبوجه خاص أمريكا اللاتينية وأفريقيا تشهد زيادة في أعداد حالات الوفاة والإصابة بالفيروس.

والجدير بالذكر، أكدت الدكتورة ماريا فان كيركوف، الخبيرة في منظمة الصحة العالمية، أمس، أنه ما زال هناك قلق بشأن متحور دلتا لفيروس كورونا، خاصة أنه ينتشر بسرعة في العديد من البلدان.

وأشارت الدكتورة ماريا فان كيركوف، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بجنيف مساء الإثنين، إلى دراسة حديثة بحثت في متحور دلتا وتؤكد أن اللقاحات ما زالت فعالة ضد متحورات فيروس كورونا بما في ذلك متحور دلتا وتنتج الأجسام المضادة، معتبرة أن الحماية الكاملة تتوفر بحصول الشخص على جرعتي اللقاح، مشددة على ضرورة الحفاظ على التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس ومتحوراته لأن أحدًا لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل.

ومن جانبه، قال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرامج الطوارئ بالمنظمة الدولية: إن المتحورات الأخيرة لفيروس كورونا فتاكة وأسرع في الانتشار ، مشيرًا إلى أن خطرها سيكون أكبر مع زيادة المعرضين لها دون حماية.

وطالب رايان بالإسراع فى التلقيح، محذرًا من فشل كبير على المستوى العالمى، خاصة وأن قدرات المستشفيات لا تزال تمثل نقطة ضعف.