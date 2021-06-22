أنشطة صحية وقوافل طبية وأنشطة تعليمية لـ«مستقبل وطن» في بنى سويف

أعلن النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في بنى سويف ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة انطلاق فعاليات حزب مستقبل وطن من خلال الخدمات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ببني سويف المؤتمرات التعريفية للقانون، والخدمات التمويلية، وإصدار التراخيص ابتداء من غدا الأربعاء، وتنظيم دوري مستقبل وطن بكل القري والمراكز ابتداء من أول يوليو القادم.

ويأتي ذلك انطلاقا من دور الحزب المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وعضو مجلس النواب.

وأوضح "العمدة" فى تصريحات صحفية أنه سيتم تنظيم الأنشطة الصحية والقوافل الطبية المختلفة ابتداء من الخميس المقبل 24 يونيو، والأنشطة التعليمية والمراجعات النهائية للثانوية العامة ابتداء من الأسبوع القادم تفعيلا لدور حزب مستقبل وطن ومشاركته للدولة في مساعدة المواطنين من خلال المساهمة في تنظيم المبادرات والفعاليات والمسابقات المختلفة وهدفها تنمية المجتمع في محافظة بني سويف.

وافتتح حسام العمدة أمين الحزب بمحافظة بني سويف ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة في مطلع الشهر الحالي المقر الجديد للحزب بمركز ناصر.

وقال حسام العمدة في كلمته خلال الافتتاح، إن مستقبل وطن يسعى دائمًا للتوسع في مقراته على مستوى المحافظة، بما يمكنه من تنفيذ مهامه في خدمة المواطنين والتفاعل مع القضايا.

وأضاف «العمدة» أن مقر أمانة مركز ناصر الجديد يمثل نقلة نوعية في مقرات الحزب، إذ يضم مكاتب لنواب المركز، ومكتب خدمة المواطنين، وجرى تجهيزه بشكل راق يتناسب مع الخدمة المقدمة للمواطنين، وبما يتناسب مع اسم «مستقبل وطن»، وأن أمانة الحزب بالمحافظة كانت حريصة على التوسع بالمقر الخاص بمركز ناصر، من أجل إتاحة الفرصة لخدمة الأعضاء وأهالي المركز بشكل أكبر وأكثر فاعلية.