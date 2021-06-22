«الأوقاف» تفتتح فعاليات الدورة التدريبية الأولى للأئمة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية

افتتحت مديرية الأوقاف بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية الأولى في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الأوقاف وجامعة الإسكندرية بشأن تدريب الأئمة والواعظات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، الدكتور محمد أنور إبراهيم عميد كلية التربية، والدكتورة سحر حسين وكيل كلية الآداب والدكتور محمد مصطفى أبو شوارب رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية، والشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة بأوقاف الإسكندرية.

بدأت فعاليات اليوم بجولة تعريفية بالمركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التربية بحضور الدكتور إيهاب حمدي مدير المركز تم التعرف فيها على آليات عمل المركز والدعم الذي يقدمه لخريجي الجامعة، ثم بدأت أولى فاعليات الدورة التدريبية بقاعة المؤتمرات والندوات بكلية التربية بكلمة ترحيبية لقيادات أوقاف الإسكندرية وقيادة كليتي التربية و الآداب.

وكانت المحاضرة الأولى للدكتور محمد أنور عميد كلية التربية في علم النفس والاجتماع، ثم المحاضرة الثانية للدكتور محمد أبو شوارب في الأساليب الأدبية.

وتستمر فعاليات الدورة حتى الأربعاء 30يونيو الجاري، وتأتي هذه الدورات والفعاليات في إطار سعي الأوقاف للنهوض بالمستوى العلمي والثقافي للسادة الأئمة والدعاة.

وكانت قد نظمت أوقاف الإسكندرية تدريبات مكثفة لأئمة الإسكندرية لمواكبة الثورة التكنولوجية وفتح آفاق جديدة للدعوة، حيث عقدت الدورة الثالثة والرابعة في السوشيال ميديا بالمركز الثقافي التابع لمسجد الإمام محمد عبده بحضور وكيل الوزارة، حاضر فيها الدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية على مدار يومين لخمسة وخمسين إماما بأوقاف الإسكندرية في اليوم الواحد لنشر صحيح الدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الدورة التدريبية للأئمة بجامعة الإسكندرية

الدورة التدريبية للأئمة بجامعة الإسكندرية

الدورة التدريبية للأئمة بجامعة الإسكندرية

الدورة التدريبية للأئمة بجامعة الإسكندرية

الدورة التدريبية للأئمة بجامعة الإسكندرية

الدورة التدريبية للأئمة بجامعة الإسكندرية