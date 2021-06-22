الأمم المتحدة تشكر روسيا على دورها في عمليات حفظ السلام

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن شكرها لروسيا على دورها في الجهود الدولية لحفظ السلام حول العالم.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا خلال لقاء مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم، بحسب ما نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية: "أود أن أشكر روسيا على المساهمة في جهود حفظ السلام".

وأضاف: "أعمل كثيرا في الميدان وأتحدث مع خبرائكم من عناصر قوات حفظ السلام، وأنا ممتن لهم على ما يقومون به".

وأشار إلى أن لدى روسيا قدرات كبيرة في ما يتعلق بأنشطة حفظ السلام، ويمكن تطويرها في المستقبل.

وعقد اللقاء بين نائب وزير الدفاع الروسي ونائب الأمين العام للأمم المتحدة عشية انعقاد مؤتمر موسكو للأمن.

وتهدف عمليات حفظ السلام التي تنفذها الأمم المتحدة إلى ردع أي تهديد للسلام والأمن أو اجتثاثه، من خلال القيام بأعمال قسرية مشتركة، في حال كانت الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي سبق اتخاذها في هذا الشأن غير كافية أو غير فعالة.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تتحمل روسيا الاتحادية بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي مسؤوليتها في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وشارك العسكريون الروس على مدى الأعوام الأخيرة وعلى قدم المساواة مع ممثلي المجتمع الدولي الآخرين في منع نشوب نزاعات داخلية ونزاعات قومية أو القضاء عليها سواء كانت هذه النزاعات قد اندلعت في الجمهوريات السوفييتية السابقة أو في دول أجنبية أخرى التي تقع في المجال الجغرافي واسع النطاق الذي يشمل كل من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا وترانسنيستريا وطاجيكستان والبوسنة والهرسك وكوسوفو وميتوهيا وأنغولا وتشاد وسيراليون والسودان.