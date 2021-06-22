الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محمد الباز: «حنين حسام» روجت لتحويل الفتيات إلى سلعة

د. محمد الباز
د. محمد الباز

رد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على المتعاطفين مع فتاة التيك توك حنين حسام، زاعمين أن العقوبة المعلنة مغلظة وأن الفتاة لم تفعل شيئًا.

وقال الباز، خلال لايف "البساط أحمدي"، المذاع على الصفحة الرسمية له على “فيس بوك” إن حنين حسام أسست شبكة إلكترونية للمتاجرة بالفتيات.

وأوضح الباز، أن جريمة حنين حسام، أنها قالت للبنات اعملوا فيديوهات وأسست الوكالة تعرض عليها الفيديوهات، وتحصل الفتيات على "فلوس"، مردفًا: "حنين روجت لتحويل البنات لسلعة شاركت في الترويج والبيع، وتلا ذلك منظومة كبيرة جدًا من العلاقات والصفقات".

 

التفاصيل..

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