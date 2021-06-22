السفارة الفلسطينية بالقاهرة تصدر بيانا حول مصابى غزة

نوهت السفارة الفلسطينية فى القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، للمواطنين الراغبين بتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بأنها ليست الجهة الرسمية صاحبة الاختصاص في استصدار التحويلات الطبية الخاصة بذلك.

وأهابت السفارة بالمواطنين من قطاع غزة، التوجه ومنذ البداية قبيل سفرهم، إلى دائرة العلاج بالخارج لاستصدار والحصول على التحويلات الطبية، ومن ثم التوجه إلى مصر لتلقي العلاج بالمستشفيات الحكومية المصرية، وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها .

مصر تواصل فتح معبر رفح أمام الجرحى والمصابين

يذكر أن السلطات المصرية، واصلت منذ أمس الإثنين، افتتاح معبر رفح البري "استثنائيا" لعبور العالقين من الجانبين، واستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة والإنسانية من القادمين من قطاع غزة، إلى جانب إدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى القطاع، بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر، مواصلة الافتتاح اليوم للعبور بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات إلى قطاع غزة، مع تواجد الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر؛ لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، إلى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج (طبقا لحالاتهم).

وقالت المصادر إن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج، وكذا لإدخال أية مساعدات قادمة لقطاع غزة.

وأشارت إلى أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، مؤكدة جاهزية المعبر للتشغيل في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

جدير بالذكر أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية والصعبة في أي وقت لإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة)، فيما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.