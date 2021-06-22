الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق مركز علاج طبيعي و4 عيادات غير مرخصة بمدينة تلا بالمنوفية

دكتور فيصل جودة
دكتور فيصل جودة

قامت مديرية الصحة بالمنوفية اليوم بقيادة الدكتورة شيرين مسعد مديرة الإدارة وفريق عمل الإدارة بالتعاون مع التفتيش الصيدلي بالمديرية، وفريق السلامة والصحة المهنية بشن حملة تم المرور من خلالها على ١٦ منشأة منها ٣ مستشفيات خاصة مرخصة تم منحهم مهلة أسبوعين لتلافي الملاحظات البسيطة أثناء المرور وغلق للخدمات المكملة بإحداها و٢ جراحية مرخصين تم منح واحد منهم مهله للتعديل وتلافي السلبيات.

وفي ذات السياق تم  المرور علي ٢ مركز علاج طبيعي سيتم استصدار غلق واحد منهم لعدم الترخيص وتم المرور على ٣ معامل مرخصين ولا توجد مخالفات جسيمه بهم و المرور على ٢ محل نظارات مرخصين وبهم عاملين لهم ترخيص مزاولة المهنة كما تم تنفيذ قرار بالغلق لعدد ٤ عيادات غير مرخصين.

ومن جانبه أكد السيد وكيل الوزارة أنه لا تهاون مع من يخالف القانون حفاظا على سلامة وصحة المواطنين بمحافظة المنوفية وكان ذلك في إطار حرص وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتنفيذا لتوجيهات السيد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بضرورة التصدي لكافة المخالفات بالمستشفيات الخاصة  بمحافظة المنوفية و بتكليف من هيئة الرقابة الإدارية قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

دكتور فيصل جودة
دكتور فيصل جودة
دكتور فيصل جودة
دكتور فيصل جودة
دكتور فيصل جودة
دكتور فيصل جودة
دكتور فيصل جودة
دكتور فيصل جودة
مستشفيات محافظة المنوفية وزارة الصحة اجراءات السلامة والصحة المهنية تعاون مستشفى

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