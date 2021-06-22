مجلس القبائل العربية يكرم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية

كرم الشيخ على فريج رئيس مجلس القبائل العربية ورئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، تقديرا لإنجازاته ومواقفه السياسية، ومجهوداته البارزة في لم شمل الأحزاب من خلال تحالف الأحزاب المصرية، وذلك على هامش اجتماع تحالف الأحزاب المصرية.

وقال فريج، خلال تقديم درع مجلس القبائل العربية، إن النائب تيسير مطر رجل سياسي من طراز فريد، ويعي جيدا مفهوم الدولة المصرية، كما أنه يعمل دائما على دعم الشباب.

فيما قالت هبة الصباحى أمينة المرأة بالقبائل العربية، إن تكريم النائب تيسير مطر من قبل مجلس القبائل العربية، على الإنجاز الراقي والدعم الدائم من أجل توحيد صفوف الأحزاب السياسية والعمل يدا بيد مع لدعم الدولة المصرية".

وأشارت "الصباحى" إلى أن النائب تيسير مطر يستحق التكريم على جميع مواقفه الداعمة للدولة المصرية، كما أنه سياسي صاحب أجندة وطينة ولا يهمه سوى الوطن، موضحًا أن تاريخ النائب تيسير مطر حافل بالمواقف المحترمة التي تؤكد أنه سياسي من طراز فريد".

وقد جاء تكريم النائب تيسير مطر، خلال اجتماع المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية الذى عقد مؤخرا لمناقشة إنجازات الدولة المصرية خلال 7 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، قد اعتمدت المحامى خالد فؤاد محمد حافظ رئيسا لحزب الشعب الديمقراطى، والمحامي إبراهيم إلياس نائبا لرئيس الحزب.

وصدر قرار اللجنة فى جلستها الأخيرة، وتم إبلاغ القرار لكل الجهات المعنية لغلق ملف النزاع حول رئاسة حزب الشعب الديمقراطى، والذى أسسه المرحوم الصحفي أحمد الجبيلى.

فيما هنأ رؤساء تحالف الأحزاب السياسية خالد فؤاد محمد حافظ بقرار لجنة شئون الأحزاب، واعتبر تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وعضو مجلس الشيوخ، قرار لجنة شئون الأحزاب باعتماد خالد فؤاد، بالمرحلة الجديدة للحزب الشعب الديمقراطي، مضيفا :" باسمي واسم تحالف الأحزاب المصرية نهنئ خالد فؤاد بهذا القرار، وخاصة أن حزب الشعب الديمقراطى عضوا مؤسسا فى التحالف".