«الإحصاء»: 166% زيادة في صادرات مصر لأسواق أمريكا الجنوبية خلال عام

كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول أمريكا الجنوبية 176.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 66.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 110.2 مليون دولار بنسبة 166.7% خلال عام.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن صادرات مصر للبرازيل سجلت ارتفاعًا إلى حدود 101.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 47.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 54.6 مليون دولار خلال عام، كما سجلت صادراتها للأرجنتين 44.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه بزيادة قدرها 42.2 مليون دولار خلال عام.

وفى المقابل، أظهر التقرير ارتفعت واردات مصر من دول أمريكا الجنوبية 720.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 538.8 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 182 مليون دولار خلال عام، حيث بلغت وارداتها من البرازيل 541.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 426.6 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه بزيادة قدرها 114.8 مليون دولار خلال عام، كما بلغت وارداتها من الأرجنتين 125.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 88.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها36.6 مليون دولار خلال عام.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لـ2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 25.2٪.



ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبة 43.5٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2٪، ملابس جاهزة بنسبة 49.3٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪، بطاطس بنسبة 1.1٪).

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمـة الواردات بنسبة 2.2٪ حيث بلغت 6.10 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.