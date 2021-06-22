رغم محاولات إنقاذها من الشارع.. «الحاجة فاطمة» ترفض الانتقال إلى دور رعاية

أعلنت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» إحدى المؤسسات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، أنه قد ورد إليهم استغاثة بشأن وجود سيدة مسنة مشردة بمنطقة الهرم وتدعى «ماما فاطمة» وفقدت الأمان والثقة في الناس من شدة ظلم البشر، فلجأت لأرصفة الشوارع.

وأكدت المؤسسة أن فريق التدخل السريع لوزارة التضامن الاجتماعي تدخل على الفور للتعامل مع الحالة لنقلها للدار لتلقي الرعاية الصحية، موضحة أنه بعد عدة محاولات كتيرة من فريق الإنقاذ رفضت الانتقال إلى أي دور رعاية.

وأوضحت المؤسسة أن فريق سيعمل على إقناع السيدة للانتقال لدور الرعاية لحمايتها من أضرار الاستمرار في الشارع.