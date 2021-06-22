الأربعاء 23 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رغم محاولات إنقاذها من الشارع.. «الحاجة فاطمة» ترفض الانتقال إلى دور رعاية

الحاجة فاطمة
الحاجة فاطمة

أعلنت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» إحدى المؤسسات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، أنه قد ورد إليهم استغاثة بشأن وجود سيدة مسنة مشردة بمنطقة الهرم وتدعى «ماما فاطمة» وفقدت الأمان والثقة في الناس من شدة ظلم البشر، فلجأت لأرصفة الشوارع.
وأكدت المؤسسة أن فريق التدخل السريع لوزارة التضامن الاجتماعي تدخل على الفور للتعامل مع الحالة لنقلها للدار لتلقي الرعاية الصحية، موضحة أنه بعد عدة محاولات كتيرة من فريق الإنقاذ رفضت الانتقال إلى أي دور رعاية.

وأوضحت المؤسسة أن فريق سيعمل على إقناع السيدة للانتقال لدور الرعاية لحمايتها من أضرار الاستمرار في الشارع.

الحاجة فاطمة
الحاجة فاطمة
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مجلس الوزراء فريق التدخل السريع الشكاوى الحكومية وزيرة التضامن الاجتماع

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