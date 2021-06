تعرف على جوائز حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

أقيم منذ قليل، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، في دورته الـ 22 والذي بالسلام الجمهوري.

وحضر الحفل كل من، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما نيابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، اللواء مجدي العناني السكرتير العام للمحافظة، النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، نواب البرلمان أحمد عثمان وسامي سليم وآمال رزق الله، نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، اللواء وائل حمزة رئيس مجلس ومدينة الإسماعيلية.

بدأ الحفل بتقديم أغنية "أكيد راجعين"، غناء المطربة أسما الأزرق، كلمات أحمد راؤول، ألحان كريم عرفة، توزيع أيمن التركي، استعراضات مصطفى حجاج، الحفل من إخراج الفنان هشام عطوة.

وقال الناقد الفني عصام زكريا رئيس المهرجان: تختلف السينما عن سائر الفنون كونها فنا جماعيا ، وهو ما ينطبق على المهرجانات الفنية إذ تتعدد فيها المهن والمهام، ولولا تكاتف فريق عمل المهرجان الواحد لما وجدنا هذا النجاح.

وأضاف زكريا: يثبت المهرجان للمرة الثانية والعشرين أن الفن والثقافة قادر على الجمع بين البشر مهما باعدت بينهما الأوبئة، مشيرا إلى أن السيناريست محمد الباسوسي تولى رئاسة المركز في وقت صعب وقام بتذليل كل العقبات أمام إقامة المهرجان.

فيما قال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما: تم التحضير لهذه الدورة الاستثنائية منذ أكثر من عامين، تحت إشراف الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة، وبرئاسة الناقد عصام زكريا، قبل أن أتولى رئاسة المركز، ثم تلاحمت بيننا الأفكار حين شرفت برئاسة المركز وإلى الآن.

وأضاف الباسوسي: لولا جهود هذين الصديقين لما خرج هذا المهرجان بهذا الشكل المبهر، كما قدم الشكر لكل من ساهم في صناعة هذه الدورة وجميع قطاعات وزارة الثقافة ووزارة السياحة ومحافظة الإسماعيلية.

بينما تقدم اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، على مجهودها في إقامة هذه الدورة.

وقال فهمي: كانت إقامة هذه الدورة من المهرجان بمثابة تحدي ضخم، ولقد تم تنفيذها على أعلى مستوى من ناحية الإعداد والتنظيم والإدارة، وتستمر الإسماعيلية تلك المدينة التي يتميز شعبها بتذوق الفنون في استقبال مزيد من المهرجانات الفنية لجميع أفرع الإبداع.

كما ألقى الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، كلمته نيابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، نقل خلالها تحيات الوزيرة التي منعها من الحضور مهام العمل.

وقال عبد الجليل: يوما بعد يوم يثبت المهرجان تفرده وتميزه ولقد حظي المهرجان هذه الدورة بربان جديد وهو الصديق محمد الباسوسي، الذي وجد ضالته في رجل سينمائي محنك يقدم لنا وجبة رائعة من عمق الرؤية والاختيارات الجيدة للعروض، وهو عصام زكريا، وتجلى ذلك بما رأيناه خلال فعاليات هذه الدورة التي جاءت بشكل يليق بتاريخ المهرجان.

وجاءت جوائز المهرجان كالتالي:



- مسابقة أفلام الطلبة:

جائزة أفضل فيلم تسجيلي من نصيب فيلم "20 جنيه في الشهر" للمخرج حسن أبو دومة، جائزة أفضل فيلم روائي في المسابقة لفيلم "فرصة أخيرة" للمخرج عمر صدقي، كما حصل أيضا علي جائزة الدكتور سمير فرج وقيمتها 5 آلاف جنيه باسم الراحل "سمير سيف".

وتنويه خاص لفيلم "أفضل البقاء في صمت" للمخرجة دينا الزنيني، وفيلم "أن تصل متأخرا" للمخرجة ضحي حمدي، وفيلم "برابري" للمخرج عمرو خالد.

- جوائز الجمعية المصرية للرسوم المتحركة:

فاز بها الأفلام التالية: فيلم "زكريات" للمخرج باستيان ديبو ، فيلم "تبقي واحدا" للمخرج سابستيان درينجر"، فيلم "الفتيات المزعجات" للمخرج ديفيد اوريلانا، فيلم "when the persimmons grew " للمخرج هلال بايداروف.

- جائزة مسابقة الرسوم المتحركة:

فاز فيلم "carrousel" بالمركز الأول، بينما حصل فيلم " push this button " علي المركز الثاني، أما فيلم "souvenir" فحصد المركز الثالث.



- جائزة الأفلام الروائية القصيرة:

حصد فيلم "alsit" المركز الأول، فيما حصل فيلم "maradonnas " على المركز الثاني، وتنويه خاص لفيلم "the lamp of god" وفيلم "aisha".



- جائزة الأفلام التسجيلية القصيرة:

حصل علي جائزة أفضل فيلم "عمي تودور" للمخرج اولكا لوكوفانيكوفا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "كشك الجنة للصحف والمجلات" للمخرج جيوفانا ورودريجو، وتنويه خاص لفيلم "نايا الغابة لها الف عين" للمخرج سيباستيان مولدر.

- جائزة مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة:

جاءت جائزة أفضل فيلم لـ "قفص السكر" للمخرجة لمي طيارة ، وتنويه خاص لفيلم "القصة الخامسة" للمخرج أحمد عبد، وتنويه خاص لفيلم "قفزة أخرى" للمخرج ايمانويل جيروسا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "خريطة أحلام أمريكا اللاتينية" للمخرج مارتين ويبر.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وأقيمت دورته الـ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

