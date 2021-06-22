بعد حصولها على الإقامة الذهبية.. كل ما تريد معرفته عن مي عمر

أعلنت الفنانة مي عمر عن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووجهت مي عمر الشكر للدولة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علي منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين حفظ الله دوله الإمارات حكومة وشعبا".

ويرصد "الدستور " أبرز المعلومات عن مي عمر، في سياق السطور التالية: -

- مي عمر هي من مواليد 10 أكتوبر 1988.

- تبلغ مي عمر من العمر 33 عاما.

- تخرجت في قسم الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- أكملت الدراسات العليا في المسرح.

- رفض أهلها الدخول إلى عالم الفن خوفا عليها.

-بدأت التمثيل من خلال أدوار بمسرح الجامعة الأمريكية.

- دخلت في البداية إلى عالم الإنتاج ومن ثم الإخراج.

- تمكنت من إخراج فيديو كليب واحد للفنانة رولا سعد.

- خضعت إلى ورشة في التمثيل مع مروة جبريل.

- دخلت الفنانة مي عمر عالم الفن في عام 2013.

- بدأت التمثيل من خلال مشاركتها في بطولة حكاية حياة.

- خاضت أول تجربة لها في المسرح من خلال مسرحية بابا جاب موز من إخراج الفنان أشرف زكي.

- أدت الفنانة مي عمر أكثر من 11 عمل فني حتى الآن.

- ذاع صيت الفنانة مي عمر من خلال مسلسل الأسطورة الذي طرح داخل الماراثون الرمضاني لعام 2016.

- حصلت الفنانة مي عمر على أول بطولة مطلقة لها عام 2021 من خلال مسلسل "لؤ لؤ".

وظهرت الفنانة مي عمر، في الساعات القليلة الماضية من خلال جلسة تصوير جديدة بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان باللون الأحمر وتركت الفنانة شعرها منسدلا على كتفيها واعتمدت علي ألوان مكياج تتناسب مع إطلالتها.