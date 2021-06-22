جبران باسيل: الاستمرار في حال المراوحة هو بمثابة ارتكاب جريمة بحق المواطنين

أعرب تكتل ​لبنان القوي​ فى بيان إثر اجتماعه الدوري، عن أمله فى أن تشكل المواقف التي أطلقها رئيسه النائب ​جبران باسيل​ الأحد الماضي والفكرة التي قدمها كركيزة انطلاق لتزخيم الاتصالات وإجراء المشاورات اللازمة لقيام ​الحكومة​ الإصلاحية الموعودة.

وأكد باسيل خلال الاجتماع أن لا أحد يحق له تحويل اللبنانيين الى أسرى معادلة اللاءات المانعة للتشكيل بعد كل التنازلات والتسهيلات التي تم تقديمها، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.

وشدد التكتل على أن الاستمرار في حال المراوحة هو بمثابة ارتكاب جريمة بحق المواطنين وهذا ما لن يشارك فيه أو يسكت عنه أو يقبله.

وأعلن التكتل أن تأمين ​المحروقات​ و​الدواء​ والمواد الاساسية أمر حيوي لا يجوز أن يتوقف اطلاقاً كما لا يجوز السماح بارتفاع حاد في ​الاسعار​ دون تأمين المساعدة اللازمة للمحتاجين وان المسؤولين في حكومة ​تصريف الأعمال​ كما في مصرف لبنان وفي الكتل النيابية مدركون ذلك فلماذا المكابرة والمزايدة طالما أن الحل الجذري المعروف يتمثل بترشيد الدعم تدريجا وغقرار البطاقة التمويلية.

كما يرى التكتل أن وقف الدعم نهائيا والامتناع عن إقرار خطة الترشيد والبطاقة التمويلية سيتسببان بانقطاع المواد وبالتهاب أسعارها وسيشعل اضطرابات اجتماعية كبيرة فمن سيتحمل مسؤولية العتمة وانقطاع الكهرباء عن المرضى في المستشفيات وتداعيات فقدان المواد الأساسية واختفاء الدواء وبالتالي تهديد حياة الناس، مشددا على أن عدم إقرار خطة ترشيد الدعم يعني القضاء على ما تبقى من مدّخرات اللبنانيين فيما يسعى التكتل إلى الحفاظ عليها فعليا.

ونوه التكتل بإقرار لجنة التربية اقتراح قانون الهوية التربوية الذي يحد من عملية الفساد والغش في المجال التربوي من خلال البطاقة التي ترافق الطلاب في جميع مراحل حياتهم الدراسية وتوحد المعلومات عنهم في جميع الوزارات والإدارات.