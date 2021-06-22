ضبط سائق «توك توك» خطف هاتف سيدة ودهس طفلا في المرج

شهدت منطقة المرج بمحافظة القاهرة واقعة مأساوية بعدما أقدم شابان يستقلان «توك توك» على خطف هاتف محمول من سيدة حال سيرها بالشارع، وأثناء محاولتهما الهروب دهسا طفل عمره 3 سنوات وتسببا في مقتله.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة طفل عمره 3 سنوات.

وبالانتقال والفحص تبين قيام شابين يستقلان «توك توك» بخطف هاتف من سيدة أثناء سيرها بالشارع وحال محاولتهما الهروب دهسا الطفل الضحية ولقي مصرعه جراء الإصابة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة المرج من ضبط أحد المتهمين، بينما لاذ الآخر بالفرار وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط المتهم الهارب وجار تحرير المحضر اللازم.