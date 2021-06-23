الأربعاء 23 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. «حياة كريمة» تنظم قافلة طبية بقرية زاوية الناعورة بالمنوفية

جولة مسؤولي حياه
جولة مسؤولي حياه كريمه

أعلن المهندس محمد ربيع منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية عن قيام جامعة السادات بتنظيم قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات، وذلك ضمن برتوكول المؤسسة مع جامعة السادات.


وأضاف أنه بعد موافقة مجلس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعتماد مجلس جامعة مدينة السادات  قامت الإدارة العامة للمشروعات البيئية  بتنظم مشروع بيئي متكامل ضمن مبادرة حياة كريمة  سيقام بقرية " زاوية الناعورة " التابعه  مركز الشهداء " محافظة المنوفية وذلك غدا الأربعاء.


وأوضح أن القافلة التي سيتم تنظيمها تشمل جميع التخصصات  الطبية منها  الكشف على مرضى العظام – والأنف والأذن  والباطنة، وذلك بمشاركة الإدارة الطبية بالجامعة.

كما سيتم عمل ندوة توعية عن التغذية السليمة وعلاقتها بالوقاية والعلاج لفيروس كرونا ندوة توعية عن أهمية محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك فتح فصل تعليمي لأهالي القرية يرجي من سيادتكم التوجيه بعمل الازم ضمن القافله غدا والتي سوف تقوف بالإشراف عليها الدكتوره شيماء الكرش دكتورة تغذيه ومقيده ضمن شباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

محافظة المنوفية مبادرة حياة كريمة مدينة السادات جامعة السادات التخصصات الطبية التغذية السليمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

خالد الغندور يفجر مفاجأة عن مستقبل «ساسي»

الباز يوجه رسالة للأزواج: «محدش بيتحاسب عن مراته»

خاص.. أول رد من لجنة الزمالك السابقة على اتهامات «ساسى» بإفشال صفقة التجديد

مفاجأة.. «ساسي» يكشف سبب فشل التجديد مع الزمالك: «واحدة من الحقائق»

الصحة: 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

محمد الباز: «حنين حسام» روجت لتحويل الفتيات إلى سلعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

د.مينا بديع عبدالملك

التاريخ الرائع لدير وادى الريان

ثروت الخرباوي

المحاماة صريعة بيد أبنائها

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل نجل محافظ القدس عقب اقتحام منزله فى سلوان