غدًا.. «حياة كريمة» تنظم قافلة طبية بقرية زاوية الناعورة بالمنوفية

أعلن المهندس محمد ربيع منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية عن قيام جامعة السادات بتنظيم قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات، وذلك ضمن برتوكول المؤسسة مع جامعة السادات.



وأضاف أنه بعد موافقة مجلس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعتماد مجلس جامعة مدينة السادات قامت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بتنظم مشروع بيئي متكامل ضمن مبادرة حياة كريمة سيقام بقرية " زاوية الناعورة " التابعه مركز الشهداء " محافظة المنوفية وذلك غدا الأربعاء.



وأوضح أن القافلة التي سيتم تنظيمها تشمل جميع التخصصات الطبية منها الكشف على مرضى العظام – والأنف والأذن والباطنة، وذلك بمشاركة الإدارة الطبية بالجامعة.

كما سيتم عمل ندوة توعية عن التغذية السليمة وعلاقتها بالوقاية والعلاج لفيروس كرونا ندوة توعية عن أهمية محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك فتح فصل تعليمي لأهالي القرية يرجي من سيادتكم التوجيه بعمل الازم ضمن القافله غدا والتي سوف تقوف بالإشراف عليها الدكتوره شيماء الكرش دكتورة تغذيه ومقيده ضمن شباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.