الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس 4 سنوات لمتهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض على الدولة

حبس
حبس

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس في محافظة القاهرة، اليوم، بمعاقبة أحمد سمير سنطاوي في القضية 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا في اتهامه بنشر أخبار كاذبة بالسجن أربع سنوات وغرامة 500 جنيه.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم أحمد سمير سنطاوي إلى المحاكمة العاجلة، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، باتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية، وحملت القضية رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة العليا طوارئ.

القاهرة الجديدة نشر أخبار كاذبة متهم بنشر أخبار كاذبة التحريض ضد الدولة مجمع محاكم التجمع الخامس جنح القاهرة الجديدة

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