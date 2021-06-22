مُسن يتعرف على جثة نجله الغارق بكورنيش النيل في حلوان

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه عقب تحديد هوية شاب عُثر على جثته طافية بمياه النيل بمنطقة ركن فاروق بحلوان وصل مسن في العقد السادس من عمره يدعي “محمود سالم سليمان” مقيم بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء وتعرف عليه.

ولفت المصدر إلى أن المسن أوضح أن نجله محمد البالغ من 19 سنة مغترب للعمل في مصنع بمنطقة العاشر من رمضان ومقيم شارع السكة عرب غنيم في حلوان.

كان قسم الشرطة دائرة الواقعة تلقى بلاغًا بالعثور على غريق بمجرى نهر النيل بمنطقة ركن فاروق - أمام مجمع المدارس.

وبالانتقال والفحص، التقى رجال الأمن مع شريف كمال عبدالله ٣٥ سنة صياد ومقيم عزبة الوالدة حلوان (مبلغ)، وحامد عبدالرازق السيد، ٣٧ سنة غفير ومقيم شارع عمر بن عبدالعزيز عرب راشد حلوان (شاهد) اللذين أفادا أنهما أثناء تواجدهما بمنطقة ركن فاروق، شاهدا جثة مجهولة الهوية طافية على ضفة النيل لذكر فى العقد الثالث من عمره مرتديًا شورت بنى اللون- فى حالك تعفن دون أى إصابات.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة كلف وحدة مباحث القسم باستكمال الفحص وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.