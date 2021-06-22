الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة متهم بخطف سائق توك توك وقتله في الجيزة للجنايات

متهم
متهم

أحالت نيابة جنوب الجيزة، متهما لمحكمة الجنايات بعد توجيه له تهمة الخطف والتعدى والقتل.

وقال المتهم «ح. م» في تحقيقات النيابة: «أنا كنت عاوز حقى منه»، مؤكدا أنه كان يعمل تاجر بيع مركبات «تكاتك» بمنطقة العمرانية، منذ ما يقرب من عام حضر إليه أحد الأشخاص يعمل نجارا ويدعى «أشرف. ف» في العقد الثالث من العمر، وطلب منه شراء توك توك ودفع له مبلغ 7 آلاف جنيه وطلب منه تقسيط باقى ثمن التوك توك على أن يقوم كل شهر بدفع جزء من تلك الأقساط.

وأضاف بالتحقيقات أنه وافق على ذلك ومر ما يقرب من 3 أشهر كان «أشرف» يدفع قسط التوك توك في ميعاده، ولكن بعد ذلك تدهورت أمور المجنى عليه المالية وقل عمله على التوك توك بسبب انتشار جائحة كورونا، التى دفعت عددا كبيرا من الأفراد لعدم نزول الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى، الأمر الذى نتج عنه تأخره في سداد أقساط التوك توك، حتى أصبح من المستحيل دفعها لكونه يمر بضائقة مالية وعليه ديون كثيرة، وبناء على ذلك بدأ المتهم في مطالبته بدفع المبالغ المالية المتأخرة عليه، ولكن عجز عن ذلك، فقرر المتهم خطفه.

وأوضح أنه يوم الواقعة استغل عودة المجنى عليه لمنزله وقام بخطفه أثناء سيره بالشارع واصطحبه لعقار بمنطقة العمرانية وقام باحتجازه، ومن ثم بدأ في التعدى عليه بالضرب وتعذيبه، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام أيضا بقطع أصابع يده، وتركه لساعات على هذه الوضع حتى يثير الرعب في نفسه ويدفعه لسداد ما عليه من أقساط، ولكن خرجت الأمور عن السيطرة، فقد قرر المجنى عليه الهرب من بطش المتهم، وبمجرد أن شاهد شباك الحجرة مفتوحا اندفع نحوه وقام بالقفز منه، ليسقط من الطابق الخامس جثة هامدة، وفور أن شاهد الأهالى ذلك أبلغوا الشرطة، ولكن المتهم تمكن من الهرب.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أنه بعد ذلك قامت قوة أمنية من مباحث قسم العمرانية بعمل كمين للمتهم وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بأنه خطف المجنى عليه وعذبه حتى يحصل على أمواله ولكنه قفز من العقار ليلقى مصرعه، وقد أمرت النيابة بحبسه والتجديد له في الميعاد.

جنوب الجيزة محكمة الجنايات إحالة متهم إحالة متهم للمحاكمة نيابة جنوب الجيزة منطقة العمرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

خالد الغندور يفجر مفاجأة عن مستقبل «ساسي»

خاص.. أول رد من لجنة الزمالك السابقة على اتهامات «ساسى» بإفشال صفقة التجديد

مفاجأة.. «ساسي» يكشف سبب فشل التجديد مع الزمالك: «واحدة من الحقائق»

محمد الباز: «حنين حسام» روجت لتحويل الفتيات إلى سلعة

رئيس الوزراء: مشروع تطوير القرى حلم كبير تسعى الدولة لتحقيقه

«حرارة شديدة».. تفاصيل حالة الطقس غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

د.مينا بديع عبدالملك

التاريخ الرائع لدير وادى الريان

ثروت الخرباوي

المحاماة صريعة بيد أبنائها

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل نجل محافظ القدس عقب اقتحام منزله فى سلوان