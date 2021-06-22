إحالة متهم بخطف سائق توك توك وقتله في الجيزة للجنايات

أحالت نيابة جنوب الجيزة، متهما لمحكمة الجنايات بعد توجيه له تهمة الخطف والتعدى والقتل.

وقال المتهم «ح. م» في تحقيقات النيابة: «أنا كنت عاوز حقى منه»، مؤكدا أنه كان يعمل تاجر بيع مركبات «تكاتك» بمنطقة العمرانية، منذ ما يقرب من عام حضر إليه أحد الأشخاص يعمل نجارا ويدعى «أشرف. ف» في العقد الثالث من العمر، وطلب منه شراء توك توك ودفع له مبلغ 7 آلاف جنيه وطلب منه تقسيط باقى ثمن التوك توك على أن يقوم كل شهر بدفع جزء من تلك الأقساط.

وأضاف بالتحقيقات أنه وافق على ذلك ومر ما يقرب من 3 أشهر كان «أشرف» يدفع قسط التوك توك في ميعاده، ولكن بعد ذلك تدهورت أمور المجنى عليه المالية وقل عمله على التوك توك بسبب انتشار جائحة كورونا، التى دفعت عددا كبيرا من الأفراد لعدم نزول الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى، الأمر الذى نتج عنه تأخره في سداد أقساط التوك توك، حتى أصبح من المستحيل دفعها لكونه يمر بضائقة مالية وعليه ديون كثيرة، وبناء على ذلك بدأ المتهم في مطالبته بدفع المبالغ المالية المتأخرة عليه، ولكن عجز عن ذلك، فقرر المتهم خطفه.

وأوضح أنه يوم الواقعة استغل عودة المجنى عليه لمنزله وقام بخطفه أثناء سيره بالشارع واصطحبه لعقار بمنطقة العمرانية وقام باحتجازه، ومن ثم بدأ في التعدى عليه بالضرب وتعذيبه، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام أيضا بقطع أصابع يده، وتركه لساعات على هذه الوضع حتى يثير الرعب في نفسه ويدفعه لسداد ما عليه من أقساط، ولكن خرجت الأمور عن السيطرة، فقد قرر المجنى عليه الهرب من بطش المتهم، وبمجرد أن شاهد شباك الحجرة مفتوحا اندفع نحوه وقام بالقفز منه، ليسقط من الطابق الخامس جثة هامدة، وفور أن شاهد الأهالى ذلك أبلغوا الشرطة، ولكن المتهم تمكن من الهرب.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أنه بعد ذلك قامت قوة أمنية من مباحث قسم العمرانية بعمل كمين للمتهم وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بأنه خطف المجنى عليه وعذبه حتى يحصل على أمواله ولكنه قفز من العقار ليلقى مصرعه، وقد أمرت النيابة بحبسه والتجديد له في الميعاد.