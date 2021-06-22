الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على متسولة تفترش الرصيف وتخدش حياء المارة بقنا

القبض على متسولة
القبض على متسولة

نجحت لجنة مكافحة ظاهرة التسول برئاسة  أشرف أنور القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا فى تحرير محضر تسول واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة  تفترش الرصيف بجوار سوبر ماركت بوسط مدينة قنا وذلك عقب استغاثة أهالى قنا على إحدى صفحات السوشيال ميديا بأن السيدة تقوم بالتسول وفي حيال رفض المواطنين إعطائها مساعدة مادية تقوم بتوبيخهم بألفاظ خادشة للحياء. 

وأكد محافظ قنا أن اللجنة ستقوم بفحص ومتابعة حالة السيدة، وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لتوفير حياة كريمة لها بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى .

وأضاف الداودي، أن التسول ماهو إلا ابتزاز وفرصة  لاستغلال عطف المواطنين عبر عدد من الميادين والإشارات مما يسيء للواجهة الحضارية لمحافظة قنا العريقة، علاوة أن بعض المتسولين يتخذون من التسول تجارة لجمع ثروات من المواطنين عبر استعطاف الأهالي بقصص وهمية.

يذكر أن  اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، كان قد أصدر القرار رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١  بتشكيل لجنة فى كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من عضوين من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعي والآخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة لمحاربة ظاهرة التسول. 

على لإجراءات القانونية أسطوانة بوتاجاز استغاث لتحقيق وتوفى لمحافظ

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وائل لطفي

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