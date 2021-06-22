الأولى بـ«إعدادية المنوفية»: بذاكر 7 ساعات وحافز الأسرة سبب التفوق (فيديو)

قالت الطالبة نور عبد الله صبيحة، الحاصلة على نسبة 100% في الشهادة الإعدادية بالمنوفية، والمسجلة في مدرسة الصفوة ، والتي تعد ضمن 340 طالب حاصلين على الدرجة النهائية على مستوى محافظة المنوفية، عن أنها وضعت الحصول على المرتبة الأولى أول أهدافها وسعت جاهدة لتحقيق ذلك، كما أنها وعدت أسرتها أن تكون الأولى على المحافظة مثل شقيقتها الكبرى.

وأضافت الطالبة في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، الحاصلة على الترتيب السابع وفق ترتيب الأصغر سنًا للمتفوقين في الشهادة الإعدادية بالمنوفية، أن والدها ووالدتها كانا أول من دعمها وأن لها شقيقتها أيضا من المتفوقين كما أنها كان لديها حافز والذي وعده به والدها وهو “موبايل” جديد، بالإضافة إلى فسحة صيفية مع الأسرة إذا حظيت بالدرجات النهائية.

وأشارت إلى أنها كانت تذاكر 7 ساعات يوميًا، وفي تارجت للمذاكرة وضعته لنفسها، موجهة الشكر لكل من ساعدها في التفوق.

وأوضحت أن ظروف كورونا والجلوس في المنزل ساعدها أكثر في التركيز، مع الشرح الأونلاين طبقًا لجدول المدرسة، وبعض الدروس الخاصة، وأنها أخذت على عاتقها التفوق مثل شقيقتها الكبرى والتي حصلت أيضًا على المركز الأول منذ عامين.



وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بعد اعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بنسبة نجاح بلغت 75.88%، كما تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية بالإسم ورقم الجلوس .