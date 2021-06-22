كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

ينتظر الكثير من عشاق القراءة، الحدث الأهم والأكبر على الإطلاق، والذي تم تأجيله لمدة 6 شهور بسبب الظروف التي يواجها العالم نتيجة فيروس كورونا، حيث بدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليات الدورة الـ25 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتزامن مع انطلاق المنصة الرقمية التي يتمثل دورها في تفعيل نظام الحجز الإلكتروني للتذاكر، وبحث إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الإصدارات ودور النشر المشاركة، إلى جانب برنامج الفعاليات التي ستعقد افتراضيًّا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.



ويرصد "الدستور" كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢١، في سياق السطور التالية:

- انطلاق الدورة الجديدة لمعرض الكتاب في يوم 30 يونيو الجاري ويستمر حتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

- الحجز للدخول إلى معرض الكتاب سيكون من خلال الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg، أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل".



- توفير أكثر من 11 خط أتوبيس فى مساعدة من يريد الذهاب إلى معرض الكتاب الدولي.



- تعمل 115 سيارة على تيسير الزيارة من الزوار إلى زيارة المعرض.



- يفتح معرض الكتاب أبوابه للزوار بداية من مطلع شهر يوليو.



- تكون مواعيد الذهاب للمعرض من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا.



- يوم الجمعة تفتح أبواب المعرض في ذلك اليوم من الساعة 1 ظهرا وحتى 10 مساء.



- شارك في المعرض لهذا العام أكثر من 1281 ناشرا حتى الآن.



- يشارك في معرض الكتاب لهذا العام أكثر من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم.



- استحداث منصة رقمية تشمل جميع التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض.

- متاح تواجد 100 ألف زائر يوميا إلى معرض الكتاب في دورته الحالية.

جدير بالذكر أن الموقع الخاص لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أكد أن سعر تذكرة معرض الكتاب 2021 مجانية، ويتم حجزها عبر الموقع خلال أقل من 20 ثانية.