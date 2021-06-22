الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جابر عصفور: أشارك في معرض الكتاب بعنوانين.. أحدثهما «متعة القص في الرواية»

الدكتور جابر عصفور
الدكتور جابر عصفور

يصدر قريبا كتاب "متعة القص في الرواية" لوزير الثقافة الأسبق والناقد الدكتور جابر عصفور، عن دار المصرية اللبنانية للنشر.

وعن مشاركته بأبرز مؤلفاته ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ"52"، قال "عصفور" لـ"الدستور"، إنه يشارك بكتابين، أولهما وهو كتاب "الثقافة والحرية" وهي طبعة جديدة منقحة ستصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعد أن صدر من قبل في طبعة عن مؤسسة الأهرام، كما يشارك بكتابه الجديد في المعرض.

وبسؤاله عن حجزه تذكرة معرض الكتاب من خلال المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قال "عصفور"، إنه لم يخرج من المنزل لفترة رغم أنه حصل على جرعة من لقاح كورونا، وأنه من الأرجح أن لا يزور المعرض بدورته التي ستنطلق خلال أيام.

يشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أونلاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع https://cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، ويتبعها الضغط على خيار "احجز تذكرتك"، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع"، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتس آب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

وتقرر اعتماد اعتماد شعار جديد للدورة الـ52 وهو "فى القراءة حياة"، إقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب، ومناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها. 

كما وجهت وزيرة الثقافة حرصا منها على دعم صناعة الكتاب والنشر والعمل على تيسير الإجراءات على السادة الناشرين، وتعزيزًا لثقافة القراءة والاطلاع.

كما وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك فى معرض القاهرة للكتاب، رغم الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الدكتور جابر عصفور كتاب متعة القص فى الرواية دار المصرية اللبنانية للنشر كتاب الثقافة والحرية المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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