الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الإيطالية تسجل 31 وفاة و835 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن تسجيل 31 وفاة جراء فيروس كورونا خلال، اليوم الثلاثاء، مقابل 21 وفاة، أمس الإثنين، لافتة إلى ارتفاع عدد الإصابات اليومية بالفيروس من 495 إلى 835 حالة، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

 

وفي المجمل سجلت إيطاليا 127322 وفاة بسبب كورونا منذ ظهور الجائحة في فبراير من العام الماضي، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

 

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، الأحد الماض، أنه تم إعطاء 45.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

 

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ520 ألفا و263 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

 

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 25 أسبوعا.

 

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 4.25 مليون إصابة، والوفيات إلى 127 ألفا و253 حالة.

 

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و20 أسبوعا.

 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

فصل الكوادر الطبية التي لم تتلق لقاح كورونا

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إيطالية، بأن السلطات بدأت بفصل الكوادر الطبية الذين لم يتلقوا لقاح كورونا.

 

وكانت الحكومة الإيطالية قد أصدرت مرسوما بشأن محاربة فيروس كورونا في مطلع أبريل الماضي، ينص على التطعيم الإلزامي للكوادر الطبية في المستشفيات والمؤسسات الطبية الحكومية والخاصة.

 

وتضمن المرسوم إمكانية إقصاء الكوادر الذين لم يتلقوا اللقاح عن العمل حتى 31 ديسمبر 2021.

 

وكان من الضروري تقديم المعلومات حول الكوادر الذين رفضوا التطعيم حتى 16 أبريل، لكن العملية استغرقت أكثر من شهرين.

 

 والآن بدأت السلطات بفصل الدفعة الأولى من الكوادر.

 

وكان وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا قد أعلن، الجمعة، أن حملة التطعيم ستكون طوعية لغير الكوادر الطبية.

 

وحسب المعلومات الرسمية، فإن ما لا يقل عن 46 ألفا من الكوادر الطبية، أو 2.3% من عددهم الإجمالي، لم يتلقوا اللقاح بعد.

فيروس كورونا إصابات وفيات إيطاليا وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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